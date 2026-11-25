Петима непълнолетни са задържани след сбиване между две групи тийнейджъри в Пловдив. Момчетата са на 15 и 16 години и са задържани за хулиганска проява, съобщи bTV Новините.

Сигналът е подаден на телефон 112 около 10:40 часа. По първоначалната информация конфликтът е възникнал пред заведение за бързо хранене на ул. „Гладстон“. Група от петима тийнейджъри е влязла във физическа саморазправа с други шест момчета на същата възраст.

Служители на Второ районно управление са установили самоличността на всички участници. В информацията по случая е посочено: „Няма сериозно пострадали.“

Полицията е изяснила, че поводът за сбиването е предишна вражда между двама от членовете на групите. Няма данни конфликтът да е бил свързан с футболни пристрастия.

По случая е образувано досъдебно производство. За непълнолетните участници и за предприетите спрямо тях последващи мерки не са съобщени допълнителни подробности.