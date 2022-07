Любимият рок фестивал на България HILLS OF ROCK се завърна ударно след двугодишно отлагане с категоричността и силата на парен локомотив. И то не само заради горещото време в Пловдив! Corey Taylor и компания предизвикаха вълни от емоции във феновете и най-мощното пого, виждано у нас.



Хиляди бяха българските, а и чужди, фенове на една от най-популярните метъл банди в цял свят, носителите на награда Grammy - SLIPKNOT, събрани на Гребната база снощи. А очакванията им бяха оправдани – SLIPKNOT дадоха всичко, което трябва да предложи една рок банда – вълнения, хаос и адреналин в тълпата с перфектен сетлист и представление като по учебник, пише actualno.com



На трите сцени на HILLS OF ROCK - Main Stage, Music Jam и На тъмно се редуваха чужди и български банди от целия спектър на рока и метъла – VENDED, KLOGR, NERVOSA, ME AND THAT MAN, HEAVEN SHALL BURN, JIN MONIC, ELVANA, THIS BURNING DAY, a днес фестивалните емоции продължават.

Във втория ден на сцените на HILLS OF ROCK излизa една от най-влиятелните групи в света – легендарните MERCYFUL FATE, предвождани от King Diamond, BEHEMOTH, BURY TOMORROW, MAJESTICA, MARCO MENDOZA, BAILDSA и още дванайсет банди.