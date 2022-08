Откраднаха историческа СНИМКА на Чърчил от хотел в Канада

Една от най-популярните снимки на Уинстън Чърчил, направена през 1941 г., е изчезнала от хотел в Отава и е заменена с фалшификат, съобщи Би Би Си.



Снимката, известна като "the Roaring Lion", е направена от Юсуф Карш малко след като Чърчил произнася реч пред канадския парламент.



Служител на хотел Château Laurier за първи път забелязва, че снимката е заменена на 19 август, пише БГНЕС.



Снимката е една от най-емблематичните, правени някога на британския политик, и изобразява Чърчил миг след като фотографът Карш извадил пурата от устата му.

JUST IN : An original print of a photograph of Winston Churchill, taken by the acclaimed Canadian-Armenian portraitist Yousuf Karsh is missing after staff at Château Laurier hotel in Ottawa realized last week that someone had swapped it for a fake. #Canada pic.twitter.com/8ZNlB6sCMh