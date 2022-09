В новия си роман Джоан Роулинг описа убийство заради трансфобия

Авторката на "Хари Потър" Джоан К. Роулинг публикува нов роман, в който ясно се долавят автобиграфични елементи - макар че тя твърдо отрича. "Мастиленочерно сърце" е шестата книга в нейната поредица за детектива Корморан Страйк, която тя публикува под псевдонима Робърт Галбрайт. Томът е цели 1024 страници и се появи по книжарниците във вторник, предизвикайки моментално полярни реакции.

The 6th book in the Strike series, #TheInkBlackHeart , is out today! 🖤🍂🖤🩸🖤🪦🖤💀🖤💔🖤 pic.twitter.com/pw2Y4rEfFU

Сюжетът отразява собствените преживявания на Роулинг, след като изрази трансфобска позиция през 2020 г., пише Yahoo. Самата писателка настоява, че е замислила и написала книгата, преди самата тя да стане жертва на интернет тормоз (и дори смъртни заплахи). "Не съм пророк, просто това е един от онези странни развои. Понякога животът имитира изкуството повече, отколкото ни се иска", коментира писателката в секция "Въпроси и отговори" на сайта на своето алтер его Галбрайт.

В "Мастиленочерно сърце" жертва на интернет тормоз - и на убийство - става аниматорката Еди Ледуел. Голяма част от страниците съдържат туитове. Анонимен трол започва да преследва Ледуел след нейно филмче за червей хермафродит, заради което тя е обвинена в расизъм и трансфобия. В крайна сметка се стига до смъртоноПсно намушкване с нож в гробище, а детективите Корморан Страйк и Робин Елакот поемат случая.

I realize JK Rowling's new novel might seem a little long at 1200 pages but a good portion of the space is taken up by fictitious mean tweets pic.twitter.com/6xaH27fUUT