Вижте пълен списък на всички победители на "Оскар" 2023

Междуизмерното приключение "Всичко, навсякъде, наведнъж" стана големият победител при раздаването на 95-те награди "Оскар".

Филмът на режисьорите Даниел Куан и Даниел Шайнърт спечели седем от статуетките за вечерта, включително за най-добър филм, най-добра режисура, най-добър оригинален сценарий и най-добра актриса в главна роля за Мишел Йео, пише webcafe.bg.

Екипът на "На Западния фронт нищо ново" също се качиха повече от веднъж на сцената при раздаването на наградите. Германската продукция спечели общо четири Оскара, като триумфира и в категорията за най-добър чуждоезичен филм.

Водещ на тазгодишната церемония бе Джими Кимъл, който няколко пъти се пошегува с кризисния екип за реакция, сформиран след миналогодишния инцидент между Уил Смит и Крис Рок.

В изключително равната церемония обаче екипът по кризите се оказа излишен.

Изненади имаше само в кинаджийско отношение, най-голямата от които е, че "Баншите от Инишерин" остана без нито една награда въпреки 9-те си номинации.

Пълният списък с победители на наградите "Оскар" 2023 може да прочетете тук:

Номинирани за най-добър филм:

"На Западния фронт нищо ново"

"Аватар: Природата на водата"

"Баншите от Инишерин"

"Елвис"

Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

"Семейство Фейбълман"

"Тар"

"Топ Гън: Маверик"

"Идиотският триъгълник"

Women Talking

Победител: Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Номинирани за най-добър актьор в главна роля:

Остин Бътлър, "Елвис"

Колин Фарел, "Баншите от Инишерин"

Брендън Фрейзър, The Whale/ "Китът"

Пол Мескал, Afthersun

Бил Най, Living/ "Да живееш"

Победител: Брендън Фрейзър, The Whale/ "Китът"

Номинирани за най-добра актриса в главна роля:

Кейт Бланшет, "Тар"

Ана де Армас, "Блондинка"

Андреа Райсбъро, To Leslie

Мишел Уилямс, "Семейство Фейбълман"

Мишел Йео, Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Победител: Мишел Йео, Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Номинирани за най-добър актьор в поддържаща роля:

Брендън Глийсън, "Баншите от Инишерин"

Джъд Хърш, "Семейство Фейбълман"

Бари Коган, "Баншите от Инишерин"

Ки Ху Куан, Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Браян Тайри Хенри, Causeway/ "Да започнеш отначало"

Победител: Ки Ху Куан, Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Номинирани за най-добра актриса в поддържаща роля:

Анджела Басет, "Черната пантера: Уаканда завинаги"

Хонг Чао, The Whale/ "Китът"

Кери Кондън, "Баншите от Инишерин"

Джейми Лий Къртис, Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Стефани Хсу, Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Победител: Джейми Лий Къртис, Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Номинирани за най-добър режисьор:

Мартин Макдона, "Баншите от Инишерин"

Даниел Куан и Даниел Шайнърт, Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Стивън Спилбърг, "Семейство Фейбълман"

Тод Фийлд, "Тар"

Рубен Йостлунд, "Идиотският триъгълник"

Победител: Даниел Куан и Даниел Шайнърт, Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Номинирани за най-добър оригинален сценарий:

"Баншите от Инишерин"

Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

"Семейство Фейбълман"

"Тар"

"Идиотският триъгълник"

Победител: Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Номинирани за най-добър адаптиран сценарий:

"На Западния фронт нищо ново"

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living/ "Да живееш"

"Топ Гън: Маверик"

Women Talking

Победител: Women Talking

Номинирани за най-добър чуждоезичен филм:

"На Западния фронт нищо ново", Германия

Argentina, 1985, Аржентина

Close, Белгия

"Тихото момиче", Ирландия

EO, Полша

Победител: "На Западния фронт нищо ново", Германия

Номинирани за най-добър анимационен филм:

Guillermo del Тoro's Pinocchio

Marcel the Shell With Shoes On

"Котаракът в чизми 2"

The Sea Beast

"Мей Червената панда"

Победител: Guillermo del Тoro's Pinocchio

Номинирани за най-добра кинематография:

"На Западния фронт нищо ново"

"Елвис"

"Империя на светлината"

"Тар"

Bardo, False Chronicle of Truths

Победител: "На Западния фронт нищо ново"

Номинирани за най-добър монтаж:

"Баншите от Инишерин"

"Елвис"

"Топ Гън: Маверик"

"Тар"

Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Победител: Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Номинирани за най-добър грим и прически:

"Батман"

"На Западния фронт нищо ново"

The Whale/ "Китът"

"Черната пантера: Уаканда завинаги"

"Елвис"

Победител: The Whale/ "Китът"

Номинирани за най-добри костюми:

"Вавилон"

"Черната пантера: Уаканда завинаги"

"Елвис"

Misis Harris Goes to Paris

Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Победител: "Черната пантера: Уаканда завинаги"

Номинирани за най-добри визуални ефекти:

"На Западния фронт нищо ново"

"Аватар: Природата на водата"

"Батман"

"Черната пантера: Уаканда завинаги"

"Топ Гън: Маверик"

Победител: "Аватар: Природата на водата"

Номинирани за най-добра музика:

"Вавилон"

"Баншите от Инишерин"

"На Западния фронт нищо ново"

"Семейство Фейбълман"

Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Победител: "На Западния фронт нищо ново"

Номинирани за най-добър звук:

"На Западния фронт нищо ново"

"Аватар: Природата на водата"

"Батман"

"Елвис"

"Топ Гън: Маверик"

Победител: "Топ Гън: Маверик"

Номинирани за най-добър дизайн на продукцията:

"Вавилон"

"Елвис"

"Аватар: Природата на водата"

"На Западния фронт нищо ново"

"Семейство Фейбълман"

Победител: "На Западния фронт нищо ново"

Номинирани за най-добър документален филм:

"Навални"

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Победител: "Навални"

Номинирани за най-добър късометражен филм:

The Red Suitcase

An Irish Goodbye

The Pupils

Ivalu

Night Ride

Победител: An Irish Goodbye

Номинирани за най-добър късометражен документален филм:

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Победител: The Elephant Whisperers

Номинирани за най-добър късометражен анимационен филм:

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

The Flying Sailor

Победител: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Номинирани за най-добра оригинална песен:

Applause, Tell it Like a Woman

Hold My Hand, "Топ Гън: Маверик"

Lift Me Up, "Черната пантера: Уаканда завинаги"

Naatu Naatu, RRR

This Is A Life, Everything Everywhere All at Once/ "Всичко, навсякъде, наведнъж"

Победител: Naatu Naatu, RRR