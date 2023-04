Foo Fighters с нов албум през юни

След година, прекарана в интроспекция, навяваща им горчиви и сладки спомени, Foo Fighters се завръщат с новия си албум But Here We Are, излизащ на 2 юни.

Брутално честен и емоционален отговор на всичко, през което Foo Fighters преминават през изминалата година, колекцията е доказателство за лечебните сили на музиката, приятелството и семейството. Смел и непоколебимо автентичен, But Here We Are започва с току-що издадения водещ сингъл „Rescued“, първата от 10 песни, които минават през цялата емоционална гама - от ярост и скръб до спокойствие и примирение, и безбройните точки между тях.

Продуциран от Greg Kurstin и самите Foo Fighters, колекцията е 11-ият албум на групата и първата глава от новия им живот. Черпейки вдъхновение от едноимения им дебютен албум, подплътявайки го с десетилетия зрялост и музикална дълбочина, But Here We Are е звукът на братята, намиращи убежище в музиката, която ги събра преди 28 години.