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Бял трюфел с тегло 850 грама беше продаден за 100 000 евро на търг в Италия

Бял трюфел с тегло 850 грама беше продаден за 100 000 евро на търг в Италия

8 Ноември, 2026 20:05 608 3

  • бял трюфел-
  • алба-
  • италия-
  • търг-
  • хонконг

Екземплярът е купен от участник от Хонконг, приходите от търга ще бъдат дарени за благотворителни каузи

Бял трюфел с тегло 850 грама беше продаден за 100 000 евро на търг в Италия - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бял трюфел с тегло 850 грама беше продаден за 100 000 евро на Световния търг на трюфели в Алба, близо до Торино. Купувачът е от Хонконг, а продажбата се състоя по време на 27-ото издание на събитието в област Пиемонт, Северна Италия.

В наддаването участваха представители на Бразилия, Лондон, Макао и Вилнюс. Сред редовните участници са Хонконг, Банкок и Виена, което показва международния интерес към белия трюфел от Алба.

Втори трюфел беше продаден след повторно наддаване

Друг екземпляр, тежащ 300 грама, първоначално беше продаден за 12 000 евро. Купувачът обаче се отказа от покупката и трюфелът беше предложен отново. При повторното наддаване той достигна цена от 14 000 евро и беше купен от местен предприемач.

Събраните средства от търговете традиционно се използват за благотворителни каузи в Италия и други държави. От първото издание през 1999 г. досега около 7,2 милиона евро са били насочени към финансиране на болница в Африка, социалната реинтеграция на млади хора със зависимости към наркотици и образованието на деца в гетата.

Миналогодишният рекорд е 110 000 евро

През 2025 г. търгът е събрал 502 000 евро. Тогава бял трюфел с тегло 1009 грама е бил продаден за 110 000 евро на купувач от Хонконг.

Белият трюфел от Алба е подземна гъба, която расте в симбиоза с определени дървесни видове, прикрепяйки се към корените им. Той е сред най-търсените продукти от ценителите на изисканата кухня и от готвачи със звезди „Мишлен“ по света.

Източник: bta.bg


Италия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    2 1 Отговор
    Като ходим по гората ги подритвам тея трюфели!

    20:08 08.11.2026

  • 2 Това

    2 1 Отговор
    Е много гадно, и не знам защо е толкова скъпо! Като черния хайвер, и той е скъп и гаден.

    20:10 08.11.2026

  • 3 Овчар

    1 0 Отговор
    Такива гъби си ги ям сам ...! Не продавам.

    20:12 08.11.2026