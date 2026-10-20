На 20 октомври 1865 г. Отава става столица на Канада

На 20 октомври 1865 г. Отава е определена с прокламация за постоянно седалище на правителството на Провинция Канада. Документът е издаден от администратора на правителството лейтенант-генерал сър Джон Мишел и предвижда следващото заседание на парламента да се проведе в града.

Датата често се посочва като моментът, в който Отава става столица на Канада. Исторически по-точно е да се каже, че тогава е окончателно потвърден статутът ѝ като седалище на правителството на Провинция Канада. Национална столица Отава става след създаването на Доминион Канада на 1 юли 1867 г.

Градът, избран след дълъг спор

Преди решението за Отава правителството на Провинция Канада се мести между няколко града. Кингстън е седалище през 1841-1844 г., следват Монреал, Торонто и Квебек. Между 1859 и 1865 г. правителството отново работи от Квебек.

Спорът приключва, след като през 1857 г. парламентът възлага на кралица Виктория да избере постоянна столица. На 31 декември същата година тя посочва Отава. Изборът е официално обявен през февруари 1858 г., а законодателното събрание го потвърждава през 1859 г.

Градът има няколко предимства. Той се намира между англоезичната и френскоезичната част на Провинция Канада, на границата между днешните Онтарио и Квебек. Разположението му навътре от границата със Съединените щати и върху висока скала край река Отава се приема и като по-защитимо при евентуален военен конфликт.

От прокламацията до столицата на Доминиона

На 20 октомври 1865 г. прокламацията фиксира окончателно преместването на институциите. Парламентът започва работа в Отава през 1866 г., когато новите сгради на хълма Парламент хил са готови да приемат законодателите на Провинция Канада.

На 1 юли 1867 г. в сила влиза Конституционният акт, с който се създава Доминион Канада. В него е записано: „Седалището на правителството на Канада ще бъде Отава.“ Така решението, взето първоначално за Провинция Канада, се превръща в основа на статута на града като столица на новата федерация. Първата сесия на парламента на Доминион Канада в Отава започва на 6 ноември 1867 г.

Източници: pc.gc.ca, canada.ca, ourcommons.ca