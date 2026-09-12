Бившият канадски премиер Джъстин Трюдо влиза в шоубизнеса

Бившият канадски министър-председател Джъстин Трюдо започва нова глава в кариерата си с навлизане във филмовата и телевизионната индустрия. 54-годишният политик представи продуцентската компания „Hope and Hard Work“, създадена заедно с дългогодишната му началничка на кабинета Кейти Телфорд.

Новото дружество беше обявено на 11 септември по време на Международния филмов фестивал в Торонто, един от най-значимите форуми в световната киноиндустрия. Компанията ще разработва игрални и документални продукции за кино и телевизия, както и аудио съдържание и проекти за събития на живо.

В съвместно изявление Джъстин Трюдо и Кейти Телфорд посочват, че искат чрез разказването на истории да създават повече връзки между хората във време на нарастващо обществено разделение. Като канадска компания „Hope and Hard Work“ ще залага на ценности като оптимизъм, откритост, доброта и доверие между хората.

Името на компанията не е избрано случайно. Фразата „hope and hard work“, или „надежда и упорита работа“, е сред изразите, които Трюдо използва многократно в политическите си речи след избирането му за лидер на Либералната партия през 2013 г. и по време на премиерския си мандат от 2015 до 2025 г.

Компанията вече има няколко проекта в развитие. Сред тях е адаптация на романа „Closer by Sea“ на канадския писател Пери Чейф, история за съзряването, чието действие се развива в Нюфаундленд.

Другото обявено заглавие е „Detective Aunty“, криминален роман на канадската писателка Узма Джалалудин. Трюдо и Телфорд ще бъдат изпълнителни продуценти и на двете адаптации. Към момента не са обявени конкретни дати за снимки или телевизионни и стрийминг партньори.

Новото начинание поставя Джъстин Трюдо сред бившите световни лидери, които след края на политическата си кариера се насочват към развлекателната индустрия. Най-известният пример са Барак и Мишел Обама, които през 2018 г. основаха Higher Ground Productions и впоследствие започнаха да продуцират филми, сериали и документални продукции.

За Трюдо това е една от най-съществените професионални стъпки, откакто се оттегли от поста министър-председател през 2025 г. Той обяви решението си да напусне лидерския пост през януари същата година след близо десетилетие начело на канадското правителство. По-късно беше наследен от Марк Карни.

След политиката Джъстин Трюдо поддържа сравнително ограничено публично присъствие, макар да участва в международни форуми и публични събития. През последната година вниманието към него обаче все по-често е свързано и с личния му живот.

Бившият премиер има връзка с американската поп звезда Кейти Пери. Двамата започнаха да бъдат свързвани през 2025 г. след раздялата на певицата с Орландо Блум, а през 2026 г. вече се появяват публично като двойка.

През юни Кейти Пери и Джъстин Трюдо направиха съвместен дебют на червения килим на фестивала „Трайбека“ в Ню Йорк за премиерата на концертния филм „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris“. Тогава певицата открито заяви, че е „много влюбена“ и нарече Трюдо „любовта на живота си“.

Самата Пери разказа и че присъствието му на концерт от турнето ѝ в Монреал през 2025 г. я е накарало да се почувства необичайно нервна. Тя призна, че рядко изпитва подобно напрежение на сцена, но тогава дори ѝ било трудно да поглежда към него в публиката.

Трюдо вече се появява в публикации и видеоклипове на певицата, включително в кратък клип за нейния сингъл „Watch It Burn“.