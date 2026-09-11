Американските туристически дестинации вече са представени и на българския пазар

Американските туристически дестинации вече имат специално място на българския пазар. Платформата USAAPOLLO.com беше представена официално вчера по време на първото Miami Cruise Party, което се проведе в центъра на София, пред кафенето The RITZ Specialty Coffee. „Изживейте Северна Америка по начина, който най-много ви подхожда“, е посланието на проекта.

Новата платформа предлага на българските туристи различни възможности за пътуване в САЩ и Канада – организирани екскурзии, круизи, почивки и индивидуални маршрути, заяви Калина Тодорова, мениджър в туроператора „Аполо“, които са основатели на платформата. Сред предложенията са и self-drive пътувания, които дават възможност туристите сами да определят маршрута и темпото на своята ваканция.

Идеята на USAAPOLLO.com е Северна Америка да бъде представена не само като далечна дестинация, а като туристически продукт с различни възможности – от градски пътувания и круизи до природни маршрути и самостоятелни road trip приключения, обясни Тодорова.

От Ню Йорк до националните паркове

USAAPOLLO.com насочва вниманието към широкия спектър от туристически възможности в Северна Америка. Пътуващите могат да избират между емблематични градове, природни забележителности, плажни дестинации и круизни маршрути, подчерта Павлина Илиева, мениджър в „Аполо“. САЩ предлагат възможности за различни типове туризъм – от динамиката на Ню Йорк и плажовете на Маями, до културното многообразие на Лос Анджелис, историята и политическото наследство на Вашингтон, музиката и кулинарната сцена на Ню Орлиънс, легендарните гледки към залива в Сан Франциско, тематичните паркове на Орландо, родината на блуса и рокендрола Мемфис и светлините на Лас Вегас, допълни тя.

В Ню Йорк туристите могат да съчетаят световноизвестни забележителности като Times Square, Central Park и Статуята на свободата с музеи, театри, шопинг и гастрономия от цял свят. Маями предлага различно лице на Америка – океан, палми, арт деко архитектура, нощен живот и мултикултурната атмосфера на South Beach и Little Havana. Лос Анджелис пък е естествен избор за любителите на киното, Холивуд, автомобилните маршрути и калифорнийското крайбрежие.

За тези, които търсят история и американска политика, Вашингтон предлага Белия дом, Капитолия, Националния мол и едни от най-значимите музеи в страната. Ню Орлиънс е потапяне в съвсем друга Америка – джаз, креолска кухня, френско наследство и атмосферата на French Quarter. Сан Франциско съчетава стръмните улици, Golden Gate Bridge, крайбрежието и близостта до Напа Валей - виненият район на Калифорния.

Орландо е сред най-търсените дестинации за семейни пътувания заради световноизвестните тематични паркове - Walt Disney World Resort и Universal Studios Florida, докато Мемфис привлича почитателите на музиката с наследството на Елвис Пресли, блуса и рокендрола. Лас Вегас е отделна категория – грандиозни шоу програми, хотели, ресторанти, развлечения и впечатляващата пустинна природа наоколо.

Отвъд големите градове обаче се открива и друга Америка – тази на огромните национални паркове, каньони, пустини, гори, езера и планински пейзажи. Гранд Каньон, Йелоустоун, Йосемити, Сион и Гранд Титън са само част от местата, които могат да бъдат включени в маршрутите на любителите на природата и приключенията.

Именно тук се появява възможността за американски road trip – един от най-характерните начини за пътуване в САЩ. С автомобил може да се премине през няколко щата, да се комбинират големи градове с национални паркове и малки градчета и да се открие Америка извън стандартните туристически маршрути. Крайбрежието на Калифорния, Route 66, югозападните щати, Флорида и националните паркове на Запада предлагат десетки възможности за индивидуални маршрути, обясни Калина Тодорова.

Представянето на новата платформа USAAPOLLO.com се състоя по време на Miami Cruise Party, което превърна пространството пред The RITZ Specialty Coffee на жълтите павета в София, в своеобразна сцена от Флорида. Кадилак в ретро стил привлече вниманието на минувачите, а специални гости за снимки бяха Мики Маус, Мерилин Монро, Статуята на свободата и капитан на круизен кораб.

Събитието премина с много настроение, срещи и разговори за Маями, круизните пътешествия и възможностите за туризъм в Америка. Цветовете на Флорида – оранжево, зелено и бяло – бяха част от тематичната атмосфера. Организаторите от TravelNews, „Аполо“ и The RITZ Specialty Coffee поставиха акцент върху Маями като една от водещите отправни точки за круизни пътувания в Карибите и върху възможностите за комбиниране на градска почивка с круиз.

Партньор на инициативата беше U.S. Commercial Service към Посолството на САЩ в България. В събитието се включиха още Jim Beam, минералната и газирана вода Devin, Sono Paulina, която компания ароматизира пространства, VV Design – декорация на събития, и Brone.bg, които предлагат ретро автомобили под наем за мероприятия и поводи.

Мирослав Иванов, travelnews.bg