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Андреа и Борис Дали се събраха отново за нов дует след 14 години (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Андреа и Борис Дали се събраха отново за нов дует след 14 години (ВИДЕО)

20 Октомври, 2026 13:31 742 2

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Изпълнителите представиха песента „Ти върви“, а Андреа режисира видеоклипа към нея

Андреа и Борис Дали се събраха отново за нов дует след 14 години (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андреа и Борис Дали отново обединиха гласовете си в ново музикално партньорство. Двамата представиха дуета „Ти върви“ 14 години след успеха на съвместната им песен „Едно“.

Новият проект е посветен на любовта, раздялата и трудното освобождаване от болезнените спомени. Премиерата на песента е на 12 октомври, а видеоклипът е режисиран от самата Андреа.

Видеото разказва за двама души, които се опитват да продължат напред, но остават свързани с миналото. Клипът използва драматично звучене, контрастни светлини и силна визуална символика.

Музиката и текстът са дело на Цветина Николаева. Аранжиментът е на Деян Асенов, оператор е Иван Димитров – Торекс, а монтажът е поверен на Станислав Христов – Стенли.

„Създадохме я в период, в който имах нужда от сила и вяра, че след всяка трудност идва ново начало“, споделя Андреа, цитирана от Шоу Блиц.

Появата на дуета съвпада с период, в който Андреа има сериозни тревоги за здравословното състояние на баща си. Въпреки това тя продължава с професионалните си ангажименти и лично поема режисурата на новия клип.

Подкрепа в този момент ѝ оказва телевизионният продуцент Атанас Лазаров. По думите му Андреа остава отдадена на семейството си, но намира сили да работи по музикалните си проекти. През лятото двамата са имали и участия по българското Черноморие.

С „Ти върви“ Андреа и Борис Дали продължават музикалната история, започнала с „Едно“.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пецата

    2 1 Отговор
    Музиката требва задължително да става за ракиа и салата разбираш ли 🤣

    13:55 20.10.2026