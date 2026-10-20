Андреа и Борис Дали се събраха отново за нов дует след 14 години (ВИДЕО)

Андреа и Борис Дали отново обединиха гласовете си в ново музикално партньорство. Двамата представиха дуета „Ти върви“ 14 години след успеха на съвместната им песен „Едно“.

Новият проект е посветен на любовта, раздялата и трудното освобождаване от болезнените спомени. Премиерата на песента е на 12 октомври, а видеоклипът е режисиран от самата Андреа.

Видеото разказва за двама души, които се опитват да продължат напред, но остават свързани с миналото. Клипът използва драматично звучене, контрастни светлини и силна визуална символика.

Музиката и текстът са дело на Цветина Николаева. Аранжиментът е на Деян Асенов, оператор е Иван Димитров – Торекс, а монтажът е поверен на Станислав Христов – Стенли.

„Създадохме я в период, в който имах нужда от сила и вяра, че след всяка трудност идва ново начало“, споделя Андреа, цитирана от Шоу Блиц.

Появата на дуета съвпада с период, в който Андреа има сериозни тревоги за здравословното състояние на баща си. Въпреки това тя продължава с професионалните си ангажименти и лично поема режисурата на новия клип.

Подкрепа в този момент ѝ оказва телевизионният продуцент Атанас Лазаров. По думите му Андреа остава отдадена на семейството си, но намира сили да работи по музикалните си проекти. През лятото двамата са имали и участия по българското Черноморие.

С „Ти върви“ Андреа и Борис Дали продължават музикалната история, започнала с „Едно“.