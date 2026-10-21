Барбара Палвин разкри режима, с който се върна на подиума шест седмици след раждането

Барбара Палвин се върна на подиума на Victoria’s Secret само шест седмици след раждането на дъщеря си Силви. 33-годишният унгарски модел участва в ревюто в Калифорния, а съпругът ѝ Дилън Спраус я подкрепяше от първия ред.

Зад кулисите Палвин разказа, че не е следвала изтощителна програма, за да се подготви за появата си. По думите ѝ основните фактори са били храненето по време на бременността, кърменето и постепенното връщане към движение.

„За щастие, тялото ми се възстанови наистина бързо. Мисля, че причината е, че никога не съм била по-здрава“, заяви Барбара Палвин пред Page Six.

Моделът каза още, че по време на бременността е държала детето ѝ да получава най-добрите условия за развитие и затова е консумирала органични храни. След раждането тя е продължила да се храни пълноценно, тъй като кърми.

„Оставих тялото си да се възстанови по естествен път и добавих леки упражнения – нищо прекалено натоварващо“, обясни Палвин.

Барбара Палвин определи завръщането си като нещо естествено и заяви, че не смята появата си шест седмици след раждането за извънредна. „Утре стават точно шест седмици, така че просто правя същото, което правят и всички останали. А на мен ми се налага единствено да мина по подиума“, каза тя, визирайки краткия отпуск по майчинство, който се полага най-често на майките в САЩ - 6 до 8 седмици след раждането.

На ревюто моделът се появи с два различни тоалета. Един от тях включваше прозрачна бледорозова минирокля, подходящо бельо, бял корсет с декоративни елементи, дълъг шлейф и крила във формата на снежинки.

Дъщерята на Палвин и Спраус се роди през септември. Двамата обявиха появата ѝ в края на месеца, а по-късно разкриха, че са я кръстили Силви.

Барбара Палвин дебютира на ревюто на Victoria’s Secret през 2012 г. След шестгодишна пауза тя се завръща на подиума през 2018 г. Година по-късно става първият унгарски модел, получил статута „ангел“ на марката.

Палвин отново участва във възроденото ревю през 2024 г. в Ню Йорк. През следващата година тя излиза на подиума, въпреки че е със счупен крак.

Моделът е говорила и преди за подготовката си за дефилета. През 2018 г. тя разказва, че е тренирала във фитнес залата до 10 пъти седмично. Преди сватбата си с Дилън Спраус през юли 2023 г. Палвин споделя, че е следвала кето режим.