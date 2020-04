Легендарен джудист публикува ВИДЕО тренировки у дома

Les amis, comme promis on va bouger ensemble à la maison ! Pour cette 1ère séance, on va faire un circuit training qu’il m’arrive de répéter avant mes entraînements de judo : 1️⃣ 5 burpees • 2️⃣ 5 pompes décollées (faites en des simples si vous êtes débutant) • 3️⃣ 20 abdos • 4️⃣ 5 squats jump • 5️⃣ 30 secondes de gainage • Prenez une minute de récupération et répétez ce circuit 5 fois.• ⚠ Ce circuit est préparé par mes entraîneurs et est adapté à ma condition physique. Alors surtout, allez-y à votre rythme et surveillez bien votre cardio. Il est par exemple plus sage de prendre 1 minute de récupération supplémentaire entre chaque circuit. J’ai hâte de savoir si cela vous plaît, de voir vos vidéos et de lire vos impressions en commentaire. • • #TrainWithTeddy #BougezChezVous

