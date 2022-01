Порно индустрията раздаде своите "оскари"

Наградите на AVN се връчват за постижения в областта на порнографията. Те се организират от американското порнографско списание „Adult Video News“ (AVN, AVN Magazine) и се провеждат ежегодно в Лас Вегас, щата Невада, САЩ. Това са най-значимите и популярни награди в порнографската индустрия, поради което са наричани и „оскарите на порното“.

AVN наградите са разделени в над 100 категории, някои от които са аналогични на наградите, раздавани в други филмови и видео жанрове, а други категории са специфични за порнографски и еротични филми и видео.

Част от носители на наградата AVN за 2022 година

ВИДЕО И УЕБ

Grand reel

Casey: A True Story, Adult Time

Най-добър актьор - игрален филм

Tommy Pistol, Second Chance, MissaX

Най-добра актриса - игрален филм

Lacy Lennon, Black Widow XXX: An Axel Braun Parody, Wicked Comix

Най-добър анален филм или лимитиран сериал

Angela Loves Anal 3, AGW/Girlfriends

Най-добър анален сериал или канал

V., Tushy Raw/Pulse

Най-добра сцена за анален секс

Gianna Dior & Mick Blue, Psychosexual Part 2, Tushy/Vixen

Най-добър филм-антология или лимитиран сериал

Auditions, Deeper/Pulse

Най-добра антологична поредица или канал

Natural Beauties, Vixen/Pulse

Най-добра художествена режисура

Muse Season 2, Deeper

Най-добър BDSM филм или лимитирани серии

Diary of a Madman, Kink/Digital Sin

Най-добра сцена за Blowbang

Savannah Bond, Savannah Bond Beach Bikini Slut Sc. 2, Darkko/Evil Angel

Най-добра сцена за секс с момче/момиче

Gianna Dior & Troy Francisco, Psychosexual Part 1, Blacked Raw/Vixen

Най-добра операторска работа

Set Walker, Mistress Maitland 2, Deeper/Pulse

Най-добър филм с извивка или лимитиран сериал

Rack Focus 2, Jules Jordan Video

Най-добра режисура – ​​банер/мрежа

Jules Jordan, Jules Jordan Video

Най-добра режисура – ​​международна продукция

Julia Grandi, Jia, Vixen Media Group

Най-добра режисура – ​​Разказна продукция

Kayden Kross, Psychosexual, Vixen Media Group

Най-добра режисура – ​​неразказна продукция

Jules Jordan, Flesh Hunter 15, Jules Jordan Video

Най-добра секс сцена с двойно проникване

Angela Loves Anal 3 – Scene 4, AGW/Girlfriends; Angela White, Michael Stefano & John Strong

Най-добро редактиране

Psychosexual, Vixen Media Group; Gabrielle Anex

Най-добър филм

Black Widow XXX: An Axel Braun Parody, Wicked Comix

Най-добра секс сцена с четворка/оргия

Marica Hase, Lulu Chu, Scarlit Scandal, Mona Wales, Destiny Cruz & Oliver Flynn, Chaired, Deeper

Най-добра Gangbang сцена

Influence Emily Willis Part 4, Blacked/Vixen; Emily Willis, Rob Piper, Anton Harden, Isiah Maxwell & Tee Reel

Най-добра секс сцена за момиче/момиче

Light Me Up, Explicit Acts, Slayed; Vanna Bardot & Emily Willis

Най-добър Gonzo/Compendium филм или лимитиран сериал

Flesh Hunter 15, Jules Jordan Video

Най-добър Gonzo/Compendium сериал или канал

V., Blacked Raw/Pulse

Най-добър филм за групов секс или лимитиран сериал

Angela Loves Threesomes 3, AGW/Girlfriends

Най-добър Ingenue филм или лимитирал сериал

Ripe 10, Jules Jordan Video

Най-добра международна сцена за анален секс

Jia Episode 4, Tushy/Vixen; Jia Lissa & Christian Clay

Най-добра международна сцена за секс с момче/момиче

Give In, Vibes 3, Vixen/Pulse; Lexi Belle & Alberto Blanco

Най-добра сцена за международен групов секс

Better Together, Vibes 4, Vixen/Pulse; Emily Willis, Little Caprice, Apolonia Lapiedra & Alberto Blanco

Най-добра международна лесбийска секс сцена

Caprice Divas Luscious, Little Caprice Dreams; Little Caprice & Lottie Magne

Най-добра международна продукция

One Night in Barcelona, Dorcel/Pulse

Най-добър главен актьор

Tommy Pistol, Under the Veil, MissaX

Най-добра главна актриса

Kenna James, Under the Veil, MissaX

Най-добра лесбийска сцена за групов секс

We Live Together Season 1 – Episode 4: Saying Goodbye, Reality Kings/Pulse; Gina Valentina, Emily Willis, Gia Derza & Autumn Falls

Най-добър лесбийски филм или лимитиран сериал

TIE - Lesbian Ghost Stories 5, Girlfriends Films & Sweet Sweet Sally Mae, Adult Time/Pulse

Най-добър лесбийски сериал или канал

Women Seeking Women, Girlfriends Films

Най-добър грим

Blue Moon Rising, MissaX; Alexxx Moon

Най-добър новодошъл мъж

Anton Harden

Най-добър фантастичен сериал или канал за MILF/смесена възраст

Manuel is a MILF-o-Maniac, Jules Jordan Video

Най-добър MILF филм или лимитиран сериал

MILF Performers of the Year 2021, Elegant Angel Productions

Най-добра нова международна звезда

Romy Indy

Най-добър банер за нова продукция

Slayed

Най-добрата нова звезда

Blake Blossom

Най-добро изпълнение без секс

Derrick Pierce, Casey: A True Story, Adult Time

Най-добър орален сериал или канал

Swallowed, Lit Up/Evil Angel

Най-добра сцена за орален секс

Oral Queens Riley Reid и Skin Diamond Give Spit Filled Sloppy BJ, Jules Jordan Video; Райли Рийд, Skin Diamond, Winston Burbank

Най-добра POV секс сцена

Kenzie Reeves Is Out of This World, MrLuckyPOV; Kenzie Reeves & Mr. Lucky

Най-добър сценарий

Casey: A True Story, Adult Time; Casey Kisses, Joanna Angel & Shawn Alff

Най-добър сценарий – игрален филм

Black Widow XXX: An Axel Braun Parody, Wicked Comix; Axel Braun

Най-добро соло изпълнение

Angela Loves Threesomes 3 – Scene 1, AGW/Girlfriends; Angela White & Gabbie Carter

Най-добър саундтрак

Casey: A True Story, Adult Time

Най-добра звездна витрина

Influence Emily Willis, Vixen Media Group

Най-добър актьор в поддържаща роля

Tommy Pistol, Casey: A True Story, Adult Time

Най-добра поддържаща актриса

Kira Noir, Casey: A True Story, Adult Time

Най-добър филм за връзки с табу

Family Cheaters, Family Sinners/Mile High

Най-добра екипна секс сцена

Family Cheaters, Family Sinners/Mile High

Най-добър Thespian – Trans/X

Casey Kisses, Casey: A True Story, Adult Time

Най-добра транс групов секс сцена

Succubus – Part 4, BurningAngel Entertainment; Aubrey Kate, Jane Wilde & Small Hands

Най-добър транс филм или лимитиран сериал

I Am Aubrey, Evil Angel Films

Най-добър транс новодошъл

Jade Venus

Международна изпълнителка на годината

Little Caprice

Международен изпълнител на годината

Alberto Blanco

Лесбийска на годината

Serene Siren