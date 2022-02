Джей Ло и Бен мислят за брак

Любовта със сигурност се усеща във въздуха за Дженифър Лопес и Бен Афлек, след като те сензационно се събраха миналата година.

Холивудската двойка шокира феновете си, тъй като възобнови романтичната си връзка 18 години след прекратяването ѝ.

А сега изглежда, че те са готови да се впуснат в съвместен семеен живот, след като близък до тях източник разкри, че те са "отворени за възможността да се оженят".

Вътрешен източник заяви пред "ET": "Бен и Дженифър са толкова влюбени. Близките им няма да се изненадат, ако Бен ѝ предложи съвсем скоро. Разбира се, те ще се съобразяват с децата си, след като мислят да продължат напред заедно. И двамата искат нещата да са чудесни между децата им, а не само между тях двамата".

Източникът добави, че двамата "наистина си имат доверие един на друг" и смятат, че в момента имат много общи неща в живота. Децата на двойката също се харесват, което означава, че връзката им е много по-гладка, отколкото би могла да бъде.

Джей Ло казва, че романтиката им е като "приказка между тях и като че ли им е писано да бъдат заедно."

Той направи романтичен видеомонтаж на връзката им към новата ѝ песен "On My Way", а певицата заяви: "Това сериозно разтопи сърцето ми."

Клипът включваше снимки на двойката от началото на 90-те години, включително музикален клип, в който Бен играеше красивото гадже на Джен.