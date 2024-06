Ето какво накара Джон Войт да се гордее с Анджелина Джоли въпреки пререканията им

Актьорът Джон Войт говори пред американския таблоид TMZ за дъщеря си Анджелина Джоли и внучката си Вивиен.

Анджелина Джоли спечели първата си награда "Тони". Американската актриса беше наградена за постановката на мюзикъла "Аутсайдерите". Баща ѝ Джон Войт реагира на новината с коментар пред таблоида и използва възможността да поздрави внучката си Вивиен, асистент на продукцията.

Jon Voight makes rare comment about daughter Angelina Jolie and granddaughter Vivienne after their years-long estrangement https://t.co/hVGIoLC02z pic.twitter.com/HNOTXP2ccm