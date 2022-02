Лесна рецепта срещу стареене

Диетоложката Лора Бурак сподели рецепта за натурален сок против стареене, който може да си приготвите у дома. Думите ѝ са цитирани от Eat This, Not That, пише Дарик.



Според Бурак прясно изцеденият сок от зеленчуци като спанак, къдраво зеле и краставици помага да сме здрави и по-дълго да запазим младежкия си вид. Тя обяснява, че тези съставки съдържат важни антиоксиданти и витамините А и С, които насърчават производството на колаген, който помага за поддържане на косата и ноктите здрави и силни.



Сокът от зеле помага за подобряване на здравето на сърцето, докато спанакът може да понижи кръвното налягане.

Диетоложката казва още, че е по-добре да заложите на цели плодове и зеленчуци. Ако това не е възможно, тогава натуралният сок, приготвен от вас, ще осигури достатъчно количество витамини на ден.