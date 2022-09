Финландският премиер получи нечувана подкрепа след скандалния купон (ВИДЕО)

Продължава вълната от подкрепа към финландския премиер Санна Марин. Американският политик Александра Кортез публикува видео в социалните мрежи, в което изразява своята съпричастност с танц.

"Държавни служители, които танцуват? Тук сме", написа тя в Тwitter.

Elected officials who dance? We're here for it, @marinsanna 😉 pic.twitter.com/rZfjOivzeT