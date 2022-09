Човекът, предсказал датата на смъртта на Елизабет II, сега обяви кога ще умре и Чарлз

Човек, който предизвика истинска буря в социалните мрежи, след като предсказа смъртта на кралица Елизабет II, сега отново е в устата на британците, след като преди месеци написа кога ще почине и наследникът ѝ крал Чарлз III, пише Телеграф.

Още през юни профил в Twitter с името Логан Смит пуска публикация с текст: „Кралицата ще умре на 8 септември 2022 г. Крал Чарлз ще умре на 28 март 2026 г.“.

Who is this person @Logan_Smith526 who predicted the Queen's sad demise? pic.twitter.com/BjTEodEnaM