Старчески дом нае стриптийзьорка за обитателите си (ВИДЕО)

Дом за възрастни хора бе принуден да се извини, след като нае стриптизьорка, която да забавлява обитателите му.

Домът за ветерани в град Таоюан, Тайван, използвал услугите на аниматорка за възрастни, която изнесла представление за обитателите на дома, много от които били в инвалидни колички.

От старческия дом за ветерани обясниха, че са избрали да наемат стриптизьорка за обитателите си, за да отпразнуват известния в Тайван Mid-Autumn Festival (Фестивал за средата на есента), съобщава pubity.

