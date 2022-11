Ребъл Уилсън стана майка за първи път (СНИМКА)

Актрисата Ребъл Уилсън стана майка, предаде ДПА. Бебето е момиченце и се казва Ройс Лилиан.



Детето е износено от сурогатна майка и е родено през миналата седмица, написа Уилсън в профилите си Туитър и Инстаграм, предаде БТА.



„Не мога да опиша любовта, която чувствам, тя е едно малко чудо“, сподели актрисата. Уилсън благодари на сурогатната майка и на всички, които са ѝ помогнали да стане родител.

Beyond proud to announce the birth of my first child, Royce Lillian, born this past week via surrogate 💗 she’s a little miracle! pic.twitter.com/KXH6FfqBYq