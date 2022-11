Сексфурията Саманта от "Сексът и градът" с нова провокация

През последните години "Сексът и градът" стана известен както с драмата си извън екрана, така и с тази на екрана, а Ким Катрал неимоверно е в центъра на тези събития. От години, актрисата, изиграла Саманта Джоунс, говори за негативния си опит в сериала.

Ким е една от четирите главни актриси в хитовия сериал, където играе обсебената от секса пиарка Саманта Джоунс във всичките шест сезона и двата филма. Но от доста време се носят слухове за напрежение между участниците в продукцията, пише vesti.bg.

През 2004 г. спекулациите нараснаха, когато Ким седна отделно от другите главни актриси в сериала - Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис - на наградите "Еми". По онова време те отричаха да има лоши чувства помежду им и редовно отхвърляха твърденията, че не се разбират.

Истината обаче започна да излиза наяве през 2017 г., когато Daily Mail съобщи, че плановете за трети филм "Сексът и градът" са били прекратени заради ненормалните "исканията" на Катрал само няколко дни преди началото на снимките.

Woke 2 a @MailOnline 💩storm! The only 'DEMAND' I ever made was that I didn't want to do a 3rd film....& that was back in 2016