Новият трейлър на документалния филм на Хари и Меган е пълен с откраднати кадри (ВИДЕО+СНИМКИ)

Новият трейлър на семейство Съкескс е пълен с откраднати кадри!

Нов трейлър за дългоочаквания документален филм на Хари и Меган, който те подготвиха съвместно с Netflix, беше пуснат вчера. Видеото обаче моментално беше подложено на остри критики от журналисти за подвеждащите кадри, които съдържа.

Във второто кратко видео от предстоящия документален филм, продуцентите изглежда са използвали напълно несвързани кадри, за да се опитат да илюстрират тежкото положение, в което семейство Съсекс твърди, че се е намирало докато е било част от кралското семейство във Великобритания.

Шокиращото е, че видеото включва кадри на това как папараци уж преследват Хари и Меган, за да ги снимат, но се оказва, че сниманите всъщност са бившият адвокат на Доналд Тръмп Майкъл Коен в Ню Йорк и Кейти Прайс пред съда в Кроули. Изумително, нали?

Във видеото по-долу можете да видите оригиналните кадри, които са използвани за двата трейлъра на семейство Съсекс:

Клиповете са монтирани по този начин, за да се направи паралел с живота на принцеса Даяна, която наистина бе безмилостно преследвана от фотографи. Новото видео бе пуснато само няколко дни след като стана ясно, че снимка от първия тийзър всъщност е от премиерата на Хари Потър през 2011 г., когато Мегани Хари дори не са се познавали.

Image of Harry and Meghan being "stalked by paparazzi" in new Netflix doco is actually of invited media for a Harry Potter film premier…pic taken 5 years before the ginger & the whinger even met. 🤣

Друг кадър пък показва как принц Хари закрива лицето си, за да не бъде сниман, но фотосът всъщност е от връзката му с Челси Дейви, която пък е изрязана.

Кралският кореспондент Робърт Джобсън пък написа в Туитър: „Снимката, използвана от @Netflix и Хари и Меган, за да внуши намеса от пресата, е пълна пародия. Тя беше направена от акредитиран фотограф в резиденцията на архиепископ Туту в Кейптаун. Само 3 души бяха акредитирани тогава, а Меган и Хари бяха съгласни. Аз бях там."





This photograph used by @Netflix and Harry and Meghan to suggest intrusion by the press is a complete travesty. It was taken from a accredited pool at Archbishop Tutu's residence in Cape Town. Only 3 people were in the accredited position. H & M agreed the position. I was there.