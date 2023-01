Тази нощ астероид ще се размине "на косъм" от Земята

Астероид с размерите на малък камион ще профучи покрай Земята в четвъртък вечерта при една от най-близките подобни срещи, регистрирани някога, предаде АП.

Американската космическа агенция НАСА уточнява, че макар и да се разминава „на косъм“, астероидът няма шанс да удари Земята.

Новооткритото небесно тяло ще се снижи максимално на 3600 километра над южния край на Южна Америка. Това е 10 пъти по-близо от групата комуникационни сателити, които кръжат над нас.

Най-близкият подход ще се случи в 02:27 ч. българско време през нощта в петък, 27 януари.

Дори ако космическата скала се приближи много по-близо от очакваното, учените съобщават, че по-голямата част от нея ще изгори в атмосферата, като някои от по-големите парчета вероятно ще паднат като метеорити.

Системата на НАСА за оценка на опасността от сблъсък със Земята, наречена „Скаут“, бързо отхвърли възможността за удар, каза нейният разработчик Давиде Фарнокия, инженер в Лабораторията за реактивно движение (ЛРД) в Пасадена, Калифорния.

„Всъщност, това е едно от най-близките разминавания с извънземно небесно тяло, регистрирани някога“, каза Фарнокия в изявление.

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.



Learn why: https://t.co/MBLpHqb7h7 pic.twitter.com/j9McEGrOVm