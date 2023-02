Мистериозна метална сфера акостира на плаж в Япония (ВИДЕО)

Полицията и жителите на крайбрежните райони на Япония се притесниха, след като на местен плаж се появи голяма метална сфера. Никой не знае какво представлява тя и как се е оказала там, пише британският „Гардиън“, цитиран от bTV.

Сферата е с размер около 1,5 метра в диаметър и бързо стана обект на драматични спекулации сред местните жители. Първоначално полицията извикала сапьори с идеята, че сферата е някакъв вид бомба или мина, но не – тя не представлява заплаха за хората, нито съдържа експлозив.

Няма данни обектът да е част от програма за шпионаж. С рентгенова технология властите установили, че сферата е абсолютно куха.

A mysterious metal sphere has appeared on a beach in Japan. Its origins are unknown, but authorities are investigating. pic.twitter.com/CRfsyOIPxL