На 128 години почина най-възрастната жена в света

Йохана Мазибуко от Южна Африка почина на 128 години. Смята се, че тя е била най-възрастният човек на планетата и е живяла в три различни века.

Мазибуко има документи, според които е родена на 11 май 1894 г. и израства във ферма за царевица - но никога не е ходила на училище и не е можела да чете или пише. Снаха ѝ Тандиве Уесиняна заяви, че Мазибуко е починала от инсулт на 3 март. Тя каза, че цялата общност е „загубила майка“. "Обичахме да се молим заедно и прекарахме по -голямата част от дните си, пиейки чай и в приказки", каза тя пред News24.

