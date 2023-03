Откриха най-старите фосили на морски влечуги в Арктика (СНИМКИ)

Най-старите фосили на морски влечуги бяха намерени в Арктика, съобщи Ройтерс. Популацията на ихтиозаврите процъфтява в ерата на динозаврите, някои представители са достигали 21 м дължина. В историята на океаните на Земята този размер е надминат единствено от най-големите китове. Произходът на ихтиозаврите обаче остава мистерия, допълва БТА.

Фосили на възраст 250 млн. години, намерени в Арктика - край норвежкия остров Шпицберген, дават нов поглед към възхода на тези морски влечуги.

Учените казват, че са намерили останки от ихтиозавър, живял около 2 млн. години след масовото измиране, приключило периода перм. В края на периода перм измират над 90 процента от животинските видове.

Откритите останки от гръбначно влечуго показват, че животното е било с дължина около 3 м, което го прави голям хищни.

Подобно на китовете, които са бозайници, и на други влечуги, ихтиозавърът е плод на еволюцията на животно, което е било сухоземно.

Според учените ихтиозавърът, живял преди 250 млн. години, е бил доста напреднал в анатомично отношение. "Изненаната след геохимичен, томографски и микроструктурен анализ е, че вероятно става въпрос за топлокръвно животно с тяло с дължина около 3 м - океански ихтиозавър", каза Бенджамин Киър, специалист по палеонтология на гръбначните видове от университета Упсала в Швеция и автор на изследването, публикувано в сп. "Кърънт Байолъджи".

Заключенията са, че предшественикът на ихтиозаврите може би се е появил много по-рано, отколкото се е смятало досега.

Oldest known Ichthyosaur remains discovered in Arctic



Scientists discovered the oldest known Ichthyosaur remains. The paleontological find is changing how scientists see the emergence of the species as a whole.https://t.co/ORBDInPBYC