Metallica си купи завод

Хеви метъл егендите Metallica придобиха контролния пакет акции на завод за пресоване на винил в щата Вирджиния, САЩ, съобщи NME.

Furnace Record Pressing в град Алекзандрия е един от най-големите заводи за производство на грамофонни плочи в страната, с 12 преси Pheenix Alpha и две преси Finebilt. Досега той е преиздавал множество албуми за Metallica, включително бокс сет винил на албумите Kill ‘Em All, Ride The Lightning и Master Of Puppets, допълва в. Сега.

"Много сме радостни да изведем партньорството си с Furnace на ново ниво. Техният независим дух, страстта, която изпитват към своя занаят… В културно отношение ние сме сродни души", коментира барабанистът и един от основателите на групата - Ларс Улрих. "Furnace са страхотни за Metallica и по-важното - за нашите фенове. Тази задълбочена връзка между Metallica и Furnace гарантира, че феновете на винила навсякъде, особено нашите „пети членове“, ще имат постоянен достъп до висококачествени записи в бъдеще", добавя вокалистът Джеймс Хетфийлд.

Групата вече е мажоритарен партньор в завода, който е основан през 1996 г. от Ерик Астор. В изявление Астор каза:

"Да изградим Furnace като отдадено и опитно семейство от експерти, каквото е днес, беше огромно усилие, но бе изключително удовлетворяващо. Да знаем, че нашето дългосрочно бъдеще е осигурено, като същевременно можем по-добре да се възползваме от възможностите за растеж, е наистина вълнуващо за всеки член от персонала на Furnace".

По-рано Metallica съобщи предстоящото издаване на нов албум под заглавие 72 Seasons, който ще бъде първи за тях от 7 години насам. Премиерата му е насрочена за 14 април. Предишният – Hardwired…To Self-Destruct, излезе през 2016 г. Музикантите обявиха и световно турне M72, което ще направят през 2023 и 2024 г. Предвидени са концерти в Амстердам, Париж, Хелзинки, Копенхаген, Хамбург, Варшава, Мюнхен и други градове.

В началото на 2023 г. беше обявено, че предходната година виниловите плочи са надминали продажбите на CD за първи път от 35 години. Общите продажби на музика са се увеличили с 3% през 2022 г. до стойност почти 2 милиарда лири, което е най-високата цифра от 2003 г. насам и почти двойно над нивото от най-ниската им точка през 2013 г.

В края на миналата година (от 22 декември) САЩ също имаха най-силната си седмица за продажба на винил от 1991 г. насам, като продадоха 2,2 милиона винилови албума през нея. Миналата година музикантът Джак Уайт написа отворено писмо до големите звукозаписни компании, призовавайки ги да построят свои собствени заводи за пресоване на винил. Фронтменът на White Stripes притежава базираната в Нешвил компания Third Man Records, която има собствена фабрика за пресоване и отвори нов магазин в Лондон през 2021 г. Писмото му дойде, след като виниловата индустрия имаше големи проблеми по време на пандемията от COVID-19, при което мнозина по-малки изпълнители бяха принудени да забавят издаването на албумите си поради време за чакане в заводите за пресоване. В Обединеното кралство нов завод за пресоване на винил – Press On Vinyl, отвори врати в Мидълзбро през 2022 г.