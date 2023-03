Учени създадоха първата машина за четене на мисли

Университетът в Осака е разработил невронна мрежа, способна да реконструира образа, който човек гледа в момента. Анализирайки данни от функционален ядрено-магнитен резонанс, системата прецизно възпроизвежда не само формата, но и цветовете на обектите. Учените говорят за първата в света машина за четене на мисли, пише БГНЕС.

Обхватът на приложенията на обещаващата технология на компютърното зрение е много широк: от общуване с парализирани хора до записване на сънища и изучаване на начина, по който различните животни възприемат света около себе си.

Японски изследователи са се възползвали от предимствата на Stable Diffusion - популярна програма за преобразуване на текст в реч. Тази невронна мрежа с отворен код е подобна по структура на други генеративни LLM (Large language models), като DALL-E2 на OpenAI (създател на ChatGPT) или Midjourney.

Reading and Mind Control Technologies Are Coming https://t.co/jTzCfFNZaS “Nothing is more private than a thought” via @sciam#mindreadingnews