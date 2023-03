Принц Хари пристигна в Лондон заради съдебно дело срещу таблоид (ВИДЕО)

Британският принц Хари пристигна във Върховния съд в Лондон, за да присъства на изслушване по иска си срещу Associated Newspapers Limited във връзка с твърдения за незаконно събиране на информация, предаде Си Ен Ен, цитира БГНЕС.



Миналата година херцогът на Съсекс се присъедини към група високопоставени личности, сред които певецът Елтън Джон, в съдебен процес срещу издателя на Daily Mail, Mail on Sunday и Mail Online.



Искът обвинява Associated Newspapers Limited (ANL), че през годините се е ангажирала с различни средства за престъпна дейност, за да получи информация за високопоставени личности.

BREAKING: Prince Harry has arrived at the High Court ahead of a court case against The Daily Mail newspaperhttps://t.co/AQ6e97MgAq



