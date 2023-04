НАСА обяви екипажа за полета около Луната (ВИДЕО)

НАСА представи четиримата астронавти, които ще летят до Луната до края на следващата година, като екипажът включва една жена и трима мъже, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тримата американци и един канадец бяха обявени на церемония в Хюстън.

"Това е екипажът на човечеството", каза ръководителят на НАСА Бил Нелсън.

🚀 NASA introduced a four-member crew for the Artemis II flight around the moon, naming the first woman and the first African American ever assigned as astronauts to a lunar mission https://t.co/uNfoIrZUOS pic.twitter.com/gk7lNa94oh