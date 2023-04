Музиката, създадена за коронацията на крал Чарлз III, отразява романтичната му личност

Нова композиция, създадена за церемонията по короноването на британския крал Чарлз Трети, е фокусирана върху "силно романтичната" личност на монарха, каза композиторът ѝ, цитиран от Пи Ей мидиа/ДПА.

Патрик Дойл бил нает през март да композира за церемонията музика, която ще е сред 12-те нови композиции за коронацията на крал Чарлз Трети и кралицата консорт в Уестминстърското абатство на 6 май.

Details of the music to be played at the #Coronation2023 on May 6, including music by Vaughan Williams and others, alongside new compositions 👑https://t.co/xbP5K9NEtZ