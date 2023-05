Съдия от MasterChef Австралия почина внезапно в навечерието на нов сезон

Награждаваният готвач и водещ на MasterChef в Австралия - Джок Зонфрило, почина внезапно на 46-годишна възраст. Шотландецът е работил със световноизвестни готвачи в реномирани ресторанти по целия свят, преди да отвори свой собствен в Австралия, съобщава Би Би Си, цитирана от bTV.

Смъртта му беше потвърдена в деня, в който трябваше да се излъчи премиерата на сезон 2023 на MasterChef. 46-годишният Джок Зонфрило има съпруга и четири деца, които в изявление заявиха, че „сърцата им са съкрушени“. Шотландският водещ е починал в Мелбърн в неделя, без да се посочва причината за смъртта.

"Толкова много думи могат да го опишат, толкова много истории могат да бъдат разказани, но в този момент сме твърде съкрушени, за да ги изразим с думи. За тези, които са го срещнали по пътя му, станали са негови приятели или са имали късмета да бъдат негово семейство - пазете този горд шотландец в сърцата си, когато пиете следващото си уиски“, пише в изявление на опечаленото семейство.

В Туитър колегата му Гордън Рамзи написа: „Опечалени от опустошителната новина... Наистина се наслаждавах на времето, което прекарахме заедно в MasterChef в Австралия.“

Saddened by the devastating news of Jock Zonfrillo's passing. I truly enjoyed the time we spent together on MasterChef in Australia. Sending all my love to Lauren and the family in this difficult time Gx