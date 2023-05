Гост на коронацията на Чарлз III трябваше да докаже, че не е дегизираната Меган Маркъл (ВИДЕО)

Гост на коронацията на крал Чарлз III беше обвинен, че е дегизираната Меган Маркъл.

По време на церемонията той стоеше до композитора Андрю Лойд Уебър, а интересният му външен вид привлече погледите на някои зрители, увлечени по теориите на конспирацията. Според тях косата и мустаците на госта няма как да бъдат истински, а са дегизировка, целяща да прикрие присъствието на не кой да е, а самата Меган. Според фенове на екшън лентите като "Бандата на Оушън", дегизираният мъж е използвал маска, за да може да скрие лицето си, докато отмъква незабелязано кралски бижута, че дори и цяла корона.

Sir Karl Jenkins wants to make it clear he is not Meghan, Duchess of Sussex in disguise, after his appearance at King Charles' coronation. #7NEWS https://t.co/niEmlli4tJ