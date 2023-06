Зрелищно изригване на вулкана Килауеа на Хаваите (ВИДЕО)

Един от най-активните вулкани в света – Килауеа, който се намира на Хавайските острови, започна да изригва в сряда след тримесечна пауза, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Местни специалисти не очакват изригването да застраши населени места на острова. Властите обаче очакват пристигането на много хора, които искат да се насладят на гледката.

Килауеа, който е вторият по големина вулкан на Хавайските острови, изригва от септември 2021 г. до декември миналата година. В продължение на около две седмици през декември изригваше и най-големият хавайски вулкан Мауна Лоа на Големия остров на Хаваите.

#Kilauea is erupting again on Hawaii's Big Island. The eruption is contained to the crater at this time and started at 4:44 AM HST (6 hours behind EST) #hawaii #volcano pic.twitter.com/l0kE42IVzT