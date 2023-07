Откриха съкровище на стойност половин милион евро в стомаха на мъртъв кит

Вълните изхвърлиха на плажа на канарския остров Ла Палма мъртъв кашалот, но никой не предполагаше, че във вътрешностите му е скрито ценно съкровище.

Силното море и приливът затрудняват извършването на аутопсия, но Антонио Фернандес Родригес, ръководител на Института по здравеопазване на животните и продоволствена сигурност към университета в Лас Палмас, решава да разбере защо е умрял китът.

Подозирайки храносмилателен проблем, той прегледал дебелото черво на животното и усетил, че нещо твърдо е залепнало за тази част на червата. "Това, което извадих, беше камък с диаметър около 50-60 см и тегло 9,5 кг", казва той. "Вълните обливаха кита. Всички ме гледаха, когато се върнах на плажа, но не знаеха, че това, което държах в ръцете си, беше амбра".

Амбрата е рядко вещество, често наричано плаващо злато, което от векове е свещеният граал на парфюмеристите. Бучката, която Фернандес е взели в ръкцете си, е на стойност около 500 000 евро (430 000 паунда), информира БГНЕС.

Произходът на амбрата, произвеждан от всеки 100 кашалота, е разкрит едва когато в началото на XIX в. започва мащабен лов на китове. Китовете ядат големи количества калмари и сепии, като по-голямата част от тях не могат да бъдат усвоени и се изхвърлят. Част от тях обаче остават и с течение на годините се свързват в червата на китовете, образувайки амбра.

Понякога тя се отделя, поради което амбрата най-често се среща плаваща в морето. Понякога обаче, както в случая с кита в Ла Палма, тя се разраства твърде много, разкъсва червата и убива кита.

