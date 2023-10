Продават на търг съкровище от скъпоценни камъни изгубено в ледовете на Монблан

Изумруди и сапфири, открити в масива Монблан половин век след катастрофата на индийски самолет, бяха продадени на търг в Шамбери, Източна Франция, без да бъдат достигнати върхове, съобщи АФП.

Съкровището от Босон е открито преди десет години на едноименния ледник от млад турист от Савоя. Властите свързват находката с катастрофата на самолет Боинг 707 на "Еър Индия", който се разбива в региона през 1966 г., пояснява БТА.

Mountaineer who discovered gemstones from plane crash on Mont Blanc lands €150,000 share of the loot https://t.co/ZjpelX35dv pic.twitter.com/lPkorLz9QI