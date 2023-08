Най-високото езеро на Земята Титикака пресъхва (ВИДЕО)

Изсъхналата брегова линия и намаляващата дълбочина на езерото Титикака предизвикват растяща тревога, съобщи Ройтерс. Причината за това явление са високите температури през зимата в Южното полукълбо.

Обширното сладководно езеро, намиращо се в Андите на границата на Боливия и Перу, се доближава до най-ниското си ниво досега. Юли беше най-горещият месец в историята. Продължителните засушавания са тежък удар за хората и животните.

Титикака се намира на едва 30 см от достигането на рекордно ниско ниво, невиждано от 1996 г., обяви Лусия Уолпър от службата по хидрология и метеорология на Боливия. Според нея сушата може да продължи в някои части на страната. Местните фермерите са отчаяни заради липсата на храна за животните.

Водите на езерото Титикака намаляват от десетилетия, припомня БТА. Титикака се намира на 3800 м надморска височина, което го прави още по-уязвимо за изпарение заради слънчевата радиация. Участъци от брега, които доскоро са били плодородни области, сега са превърнати в пустош.

The livelihoods of families living near Lake Titicaca in Bolivia are under threat as drought makes growing crops and feeding livestock difficult pic.twitter.com/aHgFaAQ4uY