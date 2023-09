Германка похарчи 255 хил. долара, за да удължи краката си с 14 см (СНИМКА)

Млада германка се подложи на скъпа и болезнена операция, за да удължи краката си с 14 см. Терезия Фишер е похарчила 255 000 долара и споделя, че към днешна дата съжалява за интервенцията. Моделът обяснява, че е решила да легне под ножа заради вече бившия ѝ съпруг, който постоянно натяквал, че е ниска, съобщава NOVA.

Thoughts?

This hurts my head just READING about it.



🤡



Model spends £128,000 on two operations to lengthen her legs by 5.5 inches because her ex liked 'big ladies'https://t.co/G50f6mptox