Шапката на Мъйкъл Джексън от танца с "лунната походка" беше продадена на търг за 77 640 евро

Шапката на Майкъл Джексън, която той носи непосредствено преди да изпълни първата си танц с лунна стъпка, който става негова запазена марка, беше продадена за 77 640 евро (с комисионите) на търг в Париж, на който присъстваха много фенове и зрители, съобщи АФП, предава БТА.

Подплатената с коприна вълнена федора, оценена на стойност между 60 000 и 100 000 евро, беше гвоздеят в програмата на търга на аукционна къща "Лемън окшънс".

Michael Jackson’s moonwalk hat sells for €77,640



The hat that Michael Jackson wore just before performing his signature moonwalk dance for the first time sold at an auction in Paris, France on Tuesday for €77,640 ($82,170).



The black fedora had been estimated at 60,000 to… pic.twitter.com/QQlCyZNVhL