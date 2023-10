Млада певица обвини Джейсън Деруло в секстормоз

Амбициозната изпълнителка Eмаза Гибсън твърди, че мултиплатиненият певец Джейсън Деруло я е примамил в нещо, което е изглеждало като мечтана сделка за запис през 2021 г.



След това той я е притискал да купонясва, отправял е "изрични" искания за секс, агресивно я е ругаел до степен, че тя се е разплакала и най-накрая е оттървал от нея, защото тя отхвърлила неговите препложения. Тово се твърди в ново дело, заведено в четвъртък в Лос Анджелис, пише американското авторитетно издание Rolling Stone, цитирано от "Фокус".

Гибсън казва, че сега страда от посттравматично стресово разстройство. Нейната жалба посочва мениджъра на Деруло, неговия звукозаписен лейбъл "Future History и Atlantic Records", друга страна по договора на Гибсън, като съответници. Тя твърди, че те са позволили злоупотребата и не са направили нищо, когато договорът ѝ е бил прекратен без обяснение на 6 септември 2022 година.



"Потърсих помощ и не я получих. Това беше най-страшното през цялото време. Агресиите, които той насочваше към мен. Чувствах се толкова несигурна, че трябваше да привлека към всичко това родителите си", казва 25-годишната Гибсън.



Представители на Деруло и Atlantic не отговориха веднага на исканията за коментар. RCA Records, подразделение на Sony Music, описано в делото като партньор във Future History, отказа коментар.

