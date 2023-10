Гуинет Полтроу подпира вратата си със статуетката от „Оскар“-ите (ВИДЕО)

В рубриката "73 въпроса" на "Ню Йорк Таймс" актрисата, носителка на "Оскар", организира обиколка на изданието из градината в къщата си в престижния район на Лонг Айлънд.

Докато камерата следва Полтроу от градината до терасата ѝ, интервюиращият Джо Сабия забеляза статуетката ѝ "Оскар", която подпираше една от вратите.

"И какъв красив "Оскар" - чува се как той се обръща към Полтроу.

"Моят ограничител на вратата", шегува се тя. "Работи перфектно!"

so that’s what gwyneth paltrow does with the oscar that should’ve gone to cate blanchett pic.twitter.com/pJhrMwfLEz