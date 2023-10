Рапърът Дрейк слиза от сцената

Канадският рапър Дрейк пусна преди дни новия си албум "For All The Dogs" и часове по-късно изненадващо обяви, че временно слиза от сцената по здравословни причини. "Вероятно няма да правя музика за известно време", каза той в предаването си по радио SiriusXM и шокира феновете.



"Трябва да се съсредоточа преди всичко върху здравето си", обясни многократният носител на награда "Грами", признавайки, че от доста време има проблеми със стомаха.



Дрейк, който е на 36 години, отмени и доста от планираните си сценични изяви от турнето, пише БТА.

