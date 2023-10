Убиха известен ирански режисьор и жена му в дома им

Известният ирански кинорежисьор Дариуш Мерджуи и съпругата му са убити в дома си от неизвестни нападатели, съобщиха АФП и Асошиейтед прес, позовавайки се на ирански медии.

Режисьорът, който е на 83 години, и съпругата му Вахидех Мохамадифар, на 54 г., са били намушкани, пояснява БТА. Иранската информационна агенция ИРНА цитира представителя на правосъдните власти Хосеин Фазели-Хариканди, според когото съпрузите са открити мъртви в дома си с прободни рани от нож на шиите. Фазели-Хариканди каза, че дъщерята на режисьора Мона Мерджуи е открила телата, когато отишла да посети баща си в събота вечер в дома му в град Карадж, на 40 километра западно от столицата Техеран. Режисьорът изпратил на дъщеря си съобщение около 21 часа вечерта, за да я покани на вечеря. Час и половина по-късно, когато пристигнала в дома на баща си, жената открила жертвите.

