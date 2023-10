При масивна космическа експлозия се "родиха" елементи на живота, съобщават астрономи

Британски астрономи наблюдаваха масивна космическа експлозия - причинена от сливането на две звезди, при която са създадени химически елементи, необходими за поддържане на живота, съобщава ДПА.

Създаването на редки химични елементи е засечено при това второ по яркост гама-изригване, наблюдавано някога. То хвърля нова светлина върху начина, по който се създават тежките елементи във Вселената. Изследователите наблюдаваха гама изригването, обозначено като 230307A, при сливането на две неутронни звезди в спирална галактика, отдалечена на милиард светлинни години от Земята, предава БТА.

RARE DISCOVERY✨🌌 NASA's James Webb Space Telescope witnessed a massive explosion in space, GRB 230307A, which created rare chemical elements, some of which are essential for life. pic.twitter.com/HiVJPoWWLA

За пръв път космическият телескоп „Джеймс Уеб“ засича сливане на две звезди, известно като „килонова“. При това енергично събитие се създават нови атомни ядра в процес, известен като нуклеосинтеза. Материалите, които се образуват, са някои от най-тежките елементи в природата, като злато, платина и уран.

В новото изследване, в което участват изследователи от Университета в Уорик и Университета в Бирмингам, са наблюдавани доказателства за наличието на телур - един от най-редките елементи на Земята. Други елементи като йод и торий, които са необходими за поддържане на живота на Земята, също вероятно са сред материалите, изхвърлени от експлозията.

Професор Дани Стийгс от катедрата по физика в Университета на Уорик заяви: „Това е важна следваща стъпка в разбирането ни за ролята, която играят сливанията на двойни неутронни звезди за попълването на периодичната таблица на елементите“.

Експлозията е наблюдавана с помощта на редица наземни и космически телескопи, включително космическия телескоп „Джеймс Уеб“ на НАСА, космическия телескоп за гама-лъчи „Ферми“ и обсерваторията „Суифт“.

Д-р Бен Гомперц, доцент по астрономия в Бирмингамския университет и съавтор на изследването, обясни: „Гама-изригванията се дължат на мощни струи, движещи се почти със скоростта на светлината - в този случай те са предизвикани от сблъсък между две неутронни звезди. Тези звезди са прекарали няколко милиарда години, движейки се спираловидно една към друга, преди да се сблъскат и да предизвикат гама-изригването, което наблюдавахме през март тази година. Мястото на сливането е с приблизителната дължина на Млечния път (около 120 000 светлинни години) извън тяхната родна галактика, което означава, че те трябва да са били изхвърлени от нея заедно. Сблъскващите се неутронни звезди осигуряват условията, необходими за синтеза на много тежки елементи, а радиоактивното сияние на тези нови елементи задвижва килоновата, която открихме, когато взривът утихна. Килоновите са изключително редки и много трудни за наблюдение и изучаване обекти, поради което това откритие е толкова вълнуващо“.

...create chemical elements, these explosive events, known as kilonovas, are rare and rapid. Webb’s NIRSpec acquired a spectrum of GRB 230307A’s kilonova, helping scientists secure evidence of the synthesis of heavy elements from neutron star mergers. 3/3 pic.twitter.com/egTHroaOi4