Ето каква е темата на Met Gala 2024

Може би е време приказните бални рокли да бъдат извадени - темата на следващия годишен бал на музея "Метрополитън" ще бъде "Спящи красавици: Да пробудим модата отново", предаде Асошиейтед прес, цитира БТА.

След като разкриха темата на пищната гала през 2024 г., от Института за костюми на Музея на изкуствата "Метрополитън" предстои да обявят и кои ще бъдат звездните водещи на събитието на 6 май.

"Спящите красавици", които се споменават в заглавието на изложбата, всъщност са ценни дрехи от колекцията на музея. Те са толкова крехки, че трябва да бъдат поставени в специални стъклени "ковчези", казаха кураторите.

Дрехите ще бъдат изложени в поредица от галерии, организирани по теми, свързани с природата.

"Използвайки света на природата като обединяваща визуална метафора за преходността на модата, изложбата ще изследва цикличните теми за възраждането и обновяването, вдъхвайки нов живот на тези легендарни експонати чрез творчески и потапящи активации, предназначени да предадат ароматите, звуците, текстурите и движенията на дрехите, които вече не могат директно да взаимодействат с тялото", се казва в направеното от музея изявление.

Кураторът Андрю Болтън, който ръководи всички изложби на музея, обясни, че експозицията включва както редки исторически облекла, така и съответстващи съвременни модни решения.

Examples for the theme of the 2024 Met Gala: ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.’ pic.twitter.com/DSbjuoS5xA