Ким Кардашиян съсипала емблематичната роклята на Мерилин Монро след срещата на Met Gala (СНИМКИ)

На прочутата Met Gala през май в Ню Йорк Ким Кардашиян привлече всички погледи, защото се появи на червения килим в историческа рокля, носена някога от филмовата икона Мерилин Монро.

Но сега се твърди, че извивките на Кардашиян са издули и повредили роклята на Монро, която се оценява на 4,8 млн. долара.

Музеят Ripley's предостави на Ким роклята, в която легендарната Монро пее "Happy Birthday, Mr. President" за Джон Ф. Кенеди през 1962 г., специално за Met Gala, като се говори, че преди проявата Ким (97-65-110) набързо се е лишила от седем килограма, за да се напъха в роклята, с която Мерилин (94-58-91) някога е предизвиквала възторг, пише в. "Билд". След първата проба тя предприела екстремен режим за отслабване, за да се опита да се побере в роклята, който включвал зеленчукова диета, много време на бягащата пътека и ходене на сауна два пъти дневно. "Беше такова предизвикателство. Беше като за роля, бях твърдо решена да се напъхам в нея", казва тя, цитирана от в. "Гардиън".

И въпреки че Ким Кардашиян сложи прочутата рокля само за фотосесията на червения килим, а след това се преоблече в копие на роклята, сега се твърди, че оригиналът е пострадал сериозно.

"Много уважавам роклята и осъзнавам нейното значение за американската история", каза Ким Кардашиян пред Vogue преди събитието. "Никога не бих искала да седя с нея, да ям с нея или да рискувам да я повредя."

It was "irresponsible" to loan an iconic gown once worn by Marilyn Monroe to Kim Kardashian for the Met Gala, a collector has said https://t.co/WJQp70Idsl

Смята се, че напъхването на Ким в роклята и последвалото позиране на червения килим са били достатъчни, за да унищожат прочутия тоалет на Монро, пише life.dir.bg.

В мрежата вече се разпространяват снимки, които трябва да докажат как оригиналът с хиляди ръчно зашити кристали е трябвало да изглежда преди появата на Ким на Met Gala и как изглежда сега.

Акаунтът в Instagram на "Колекцията Мерилин Монро" (The Marilyn Monroe Collection) публикува сравнение между снимка на роклята от 2016 г. и нова снимка, за която се твърди, че е направена на 12 юни.

В него се казва: "Липсват кристали, а някои висят на косъм." И още: "Без съмнение щетите са значителни."

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.



The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS