YouTube въвежда ограничения за съдържание с изкуствен интелект

ЮТюб въвежда нови правила за съдържание с изкуствен интелект (ИИ), включително изискване към създателите да разкриват дали са използвали генеративен ИИ за създаване на реалистично изглеждащи видеоклипове, съобщава АП.

В публикация във вторник, в която се посочват редица актуализации на правилата, свързани с изкуствения интелект, ЮТюб заяви, че създателите, които не разкрият дали са използвали инструменти на изкуствения интелект за създаване на „променени или синтетични“ видеоклипове, са заплашени от санкции, включително премахване на съдържанието им или спиране на участието им в програмата за споделяне на приходите на платформата.

„Генериращият ИИ има потенциала да отключи творчеството в ЮТюб и да промени преживяването на зрителите и създателите в нашата платформа“, пишат в блог публикация Дженифър Фланъри О'Конър и Емили Моксли, вицепрезиденти по управление на продуктите на световната платформа за видеосподеляне. „Обаче също толкова важно е, че тези възможности трябва да бъдат балансирани с отговорността ни да защитаваме общността на ЮТюб“, добавят те.

Ограниченията разширяват правилата, които компанията майка на ЮТюб - Гугъл, представи през септември, изисквайки политическите реклами в ЮТюб и други платформи на Гугъл, използващи изкуствен интелект, да бъдат придружени от видим предупредителен етикет.

Съгласно последните промени, които ще влязат в сила до следващата година, ЮТюб потребителите ще получат нови опции, за да посочват дали публикуват променено или синтетично съдържание. Това включва видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект, които изобразяват реалистично събитие, което никога не се е случило, или показват някой, който казва или прави нещо, което всъщност не е направил.

„Това е особено важно в случаите, когато в съдържанието се обсъждат чувствителни теми, като например избори, текущи конфликти и кризи в областта на общественото здраве или публични лица“, казват О'Конър и Моксли.

Зрителите ще бъдат предупреждавани за променените видеоклипове по чувствителни теми чрез етикети, включително такива, видими в плейъра на ЮТюб.

