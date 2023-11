Фронтменът на Guns N’Roses Аксел Роуз е обвинен в сексуално насилие.

Фронтменът на "Гънс ен' роузис" Аксел Роуз е обвинен в сексуално посегателство, извършено преди повече от 30 години в Ню Йорк, предаде АФП, като цитира съдебни документи.

Според сп. "Ролинг стоун" ищцата е Шийла Кенеди, бивш модел на "Пентхаус". Жалбата е подадена днес в съд в Ню Йорк, а изданието е получило достъп до нея.

Кенеди твърди, че се запознала с Аксел Роуз в нощен клуб в града през 1989 г., когато била 26-годишна. В нощта, в която се видели за първи път, той я е насилил сексуално в хотелската си стая.

