Адвокатът на Аксел Роуз: Твърденията за сексуално посегателство са измислени

Адвокатът на фронтмена на „Гънс ен’ роузис“ Аксел Роуз отхвърли иск за сексуално насилие и побой като „измислени твърдения“, съобщава БТА, позовавайки се на Прес асосиейшън/ДПА.

Искът е подаден във Върховния съд на Ню Йорк в сряда от актрисата и модел Шийла Кенеди, която твърди, че Роуз я е насилил в хотелска стая през 1989 г., което е довело до диагноза „тревожност и депресия“.

Според нея Роуз е използвал „славата, статута и властта си“ като музикална звезда, за да „получи възможност да я манипулира, контролира и нападне сексуално“, се твърди в иска.

„Просто казано, този инцидент никога не се е случил“, заяви Алън Гутман, адвокат на Роуз, в изявление, дадено на информационна агенция Прес асосиейшън.

Г-н Гутман продължи: „Заслужава да се отбележи, че тези измислени обвинения са предявени само ден преди изтичането на крайния срок за подаване на искове в щата Ню Йорк“.

„Въпреки че не отрича възможността за мимолетна снимка с фенка, г-н Роуз не си спомня да се е срещал или разговарял с ищцата и никога досега не е чувал за тези измислени твърдения. Г-н Роуз е убеден, че това дело ще бъде решено в негова полза“.

